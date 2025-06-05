ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك ولا أعلم إن كنت سأظل على علاقة جيدة معه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس: ساعدت إيلون ماسك كثيرا وأشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه ولا أعلم إن كنت سأظل على علاقة جيدة مع ماسك.

وأضاف دونالد ترامب أن إيلون ماسك غاضب بسبب إلغاء تفويض للسيارات الكهربائية.

وفي المقابل، قال الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، اليوم الخميس: بدون دعمي كان ترامب سيخسر الانتخابات الرئاسية.

إيلون ماسك يهاجم ترامب



وأضاف إيلون ماسك، أن مشروع الإنفاق أقر ليلا بسرعة كبيرة لدرجة أن أحدا في الكونجرس لم يقرأه، وتصريحات ترامب بشأن مراجعتي مشروع الإنفاق ادعاء خاطئ.

مشروع قانون الضرائب وخفض الإنفاق الفيدرالي

وغادر إيلون ماسك البيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد ذلك بدأ في مهاجمة سياسة دونالد ترامب خاصة في قانون الضرائب.

وأكد إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن مشروع قانون الضرائب وخفض الإنفاق الفيدرالي الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شر مقيت، وسيزيد من العجز الاتحادي.

وكتب رجل الأعمال: "مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء "ديون هائلة".

وجاء تعليق ماسك على المشروع عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيّدها متشددون في الحزب الجمهوري، وفقًا لوكالة "رويترز".

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