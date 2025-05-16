انتظارًا لنتائج التحقيقات، الجنائية الدولية تعلن تنحي كريم خان مؤقتًا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيتنحى بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه في انتظار نتائج تحقيقات تتعلق بمزاعم عن سوء السلوك الجنسي.

الجنائية الدولية تعلن تنحي كريم خان مؤقتًا

ونفى كريم خان بشكل قاطع الاتهامات بأنه حاول لأكثر من عام إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية وأنه قام بملامستها ضد إرادتها.

ورحبت جماعات حقوق المرأة بهذه الخطوة.

وطالبته الجماعات الحقوقية بتنحي كريم خان بعد تكشف تلك المزاعم العام الماضي، ولكن خان قاوم في البداية تركه لمنصبه.

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