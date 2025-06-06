الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله
بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى مشعر منى،فيتو

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، اليوم الجمعة، لإتمام بقية مناسك الحج وقضاء يوم التروية ورمي الجمرات ونحر الهدي.

وبدأ الحجاج في رمي جمرة العقبة الكبرى وسط حضور أمني وصحي يضمن السلامة والانسيابية.

وكان الحجيج قد نفروا بعد غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة من صعيد عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة ضمن مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

 

وأدى حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الأعظم بالوقوف الخميس على جبل عرفة.

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1.506.576 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

وبلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

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حجاج بيت الله الحرام مشعر مني مناسك الحج يوم التروية رمي الجمرات نحر الهدي

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