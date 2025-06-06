بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات (فيديو)

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، اليوم الجمعة، لإتمام بقية مناسك الحج وقضاء يوم التروية ورمي الجمرات ونحر الهدي.

وبدأ الحجاج في رمي جمرة العقبة الكبرى وسط حضور أمني وصحي يضمن السلامة والانسيابية.

وصول طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات استعدادا للرمي وسط تنظيم أمني مكثف



بعدسة مراسل #الإخبارية طارق المزهود#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/KcC8IAqPZW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

وكان الحجيج قد نفروا بعد غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة من صعيد عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة ضمن مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأدى حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الأعظم بالوقوف الخميس على جبل عرفة.

مراسل #الإخبارية طارق المزهود: بدأ الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى وسط حضور أمني وصحي يضمن السلامة والانسيابية#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/faNtTCL07c — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1.506.576 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

وبلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

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