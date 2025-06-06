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رياضة

في لفتة إنسانية من شيكابالا، محمد عبد الشافي يرفع كأس مصر (فيديو)

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، تسلم محمد عبد الشافي، لاعب نادي الزمالك، كأس مصر وسط صيحات عالية للاعبي الأبيض تشجيعًا وتكريمًا لزميلهم “عبد الشافي عبد الشافي عبد الشافي…”.

ورفع عبد الشافي كأس مصر وبجواره محمود شيكابالا كابتن الفريق الذي ترك عبد الشافي الذي أعلن اعتزاله بنهاية هذا الموسم يحمل الكأس تكريمًا له.

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كاس مصر النسخة 93 بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وانتابت لاعبي نادي الزمالك، فرحة جنونية  بعد الفوز بلقب كاس مصر بأقدام محمود شيكابالا صاحب الضربة الأخيرة بركلات الترجيح.

 

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

أحرز لفريق بيراميدز كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أوباما ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمد حمدي. 

وأضاع مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.

وأحرز لفريق الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمود الونش وناصر ماهر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وشيكابالا. 

وأضاع مصطفى شلبي وناصر منسي. 

 

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

 

مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل ناصر منسي لـ الزمالك في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة لجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

 

الشوط الإضافي الأول

جاء الشوط الإضافي الأول عبارة عن تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي بيراميدز في وسط الملعب مع بعض الفرص للزمالك لكن دون خطورة.

 

الشوط الإضافي الثاني

وجاءت عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس شريف إكرامي أبعدها إلى وسط الملعب.

وسقط أحمد فتوح لاعب الزمالك على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي علاجه.

وجاءت فرصة هدف لبيراميدز عن طريق مصطفى فتحي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس محمد صبحي تصدى لها بثبات.

 

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود عبد الرازق  شيكابالا وناصر منسي.

 

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا  - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

وغاب عن تشكيل بيراميدز رمضان صبحي وفيستون ماييلي.

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