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حوادث

سائق توك توك شرع في قتل زميله بالمرج: خطف مني الزبائن

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أدلى سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بـمنطقة عزبة النخل باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

 

وقال المتهم إنهم يحملون ركاب بنظام الدور إلا أن المجني عليه حاول تجاوزه وخطف الركاب منه.

وأشار المتهم أن الواقعة كانت يوم صيام وخشي أن يأتي المغرب ويقل عدد الركاب فخاف أن يضيع اليوم عليه.

 

مشاجرة بين سائقي توك توك بعزبة النخل 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك وإصابة أحدهما بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سائق توك توك مصاب بطعنة فى جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن زميله وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة عزبة النخل منطقة عزبة النخل النيابة العامة

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