سائق توك توك شرع في قتل زميله بالمرج: خطف مني الزبائن

أدلى سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بـمنطقة عزبة النخل باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنهم يحملون ركاب بنظام الدور إلا أن المجني عليه حاول تجاوزه وخطف الركاب منه.

وأشار المتهم أن الواقعة كانت يوم صيام وخشي أن يأتي المغرب ويقل عدد الركاب فخاف أن يضيع اليوم عليه.

مشاجرة بين سائقي توك توك بعزبة النخل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك وإصابة أحدهما بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سائق توك توك مصاب بطعنة فى جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن زميله وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.