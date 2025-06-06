الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

العيد فرحة وأجمل فرحة، إقبال كبير على شراء الملابس (فيديو وصور)

شراء ملابس العيد،
شراء ملابس العيد، فيتو

شهدت محلات مناطق وسط البلد والمعادي، إقبالًا كبيرًا من الأهالي على شراء الملابس استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
 

ورصدت عدسة “فيتو” إقبال الشباب والأطفال مع ذويهم لشراء ملابس العيد، وسط حالة من الفرحة سيطرت عليهم بقدوم عيد الأضحى المبارك.


الاحتفال بعيد الأضحى في مصر وبالتحديد في وسط البلد

وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتي تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي.

كذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروجات في الحدائق، طقوس اعتاد عليها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءًا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 9 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

 

وفق قرار رئيس الوزراء يصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 4 أيام متصلة حيث تشمل العطلات الرسمية والإجازة المقررة.

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