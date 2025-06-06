إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد ليلة عيد الأضحى (فيديو)

تستعد منطقة وسط البلد، لاستقبال العيد وذلك من خلال خروج الشباب والأطفال للإقبال على السينمات ودور العرض للاحتفال بليلة عيد الأضحى المبارك، وشهدت السينمات إقبالًا ضعيفًا من قبل المواطنين ليلة عيد الأضحى المبارك.

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد ليلة عيد الأضحى



ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في منطقة وسط البلد.



الاحتفال بعيد الأضحى في مصر وبالتحديد في وسط البلد

وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتي تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مصر، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي.

كذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروج في الحدائق، طقوس اعتاد عليها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءًا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد ليلة عيد الأضحى

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري حتى يوم الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

وفق قرار رئيس الوزراء يصل عدد أيام إجازة عيد الاضحى المبارك 4 أيام متصلة حيث تشمل العطلات الرسمية والإجازة المقررة.

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