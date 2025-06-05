الأضاحي أمام المنازل، أهالي منطقة الزاوية الحمراء يستعدون لاستقبال عيد الأضحى (صور)

في كل عام وفي مثل هذا اليوم، تستعد منطقة الزاوية الحمراء، لاستقبال العيد وذلك من خلال استعدادات الأهالي المتمثلة الاحتفالات بليلة عيد الأضحى المبارك، وانتشار الأضاحي أمام المنازل استعدادا لذبحها بعد صلاة العيد.

كما شهدت الشوارع الجانبية استمتاع الأطفال والشباب بليلة العيد بلعب تنس الطاولة، فيما أقبل الأهالي على شراء التسالي والحلويات استعدادا للعيد.

منطقة الزاوية الحمراء تستعد لاستقبال عيد الأضحى

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في منطقة الزاوية الحمراء

صلاة العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مصر وبالتحديد في الزاوية الحمراء



وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتى تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مصر، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامى.

كذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروجات في الحدائق، طقوس اعتاد عليها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 9 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.



وفقا لقرار رئيس الوزراء يصل عدد أيام اجازة عيد الاضحى المبارك 4 أيام متصلة حيث تشمل العطلات الرسمية والاجازة المقررة.

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