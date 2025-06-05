منتخب الجزائر يفوز على رواندا 0/2 وديا

حقق منتخب الجزائر فوزا بثنائية نظيفة على منتخب رواندا، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

وسجل يوسف بلايلي وجوان حجام هدفي الخضر، في مباراة جرب خلالها فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر العديد من اللاعبين.

أهداف مباراة الجزائر ورواندا

وافتتح يوسف بلايلي باب التسجيل في الدقيقة 28، بعدما استقبل توزيعة من طرف هشام بوداوي، وضعها برأسية محكمة في شباك الحارس الرواندي.

بينما صنع نفس اللاعب الهدف الثاني، عندما قدم تمريرة جميلة إلى زميله جوان حجام الذي انفرد بالحارس ووقع الهدف الثاني في الدقيقة 58.

تشكيل الجزائر ضد رواندا

وضم تشكيل منتخب الجزائر في هذه المباراة: أسامة بن بوط ويوسف عطال ومحمد أمين توغاي ورامي بن سبعيني وجوان حجام ونبيل بن طالب وهشام بوداوي وإبراهيم مازة ورياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح.

قبل أن يقوم باستنفاذ كل التغييرات القانونية في المباريات الودية وعددها 6.

حيث أقحم بيتكوفيتش المدافع محمد الأمين مداني مكان بن سبعيني (د46)، ثم الثنائي رامز زروقي مكان بوداوي وأنيس حاج موسى مكان محرز في الدقيقة 59، قبل إقحام محمد الأمين عمورة مكان بونجاح وسعيد بن رحمة مكان بلايلي في الدقيقة 73، ليكون التغيير السادس والأخير بإقحام فارس شايبي مكان مازة في الدقيقة 83.

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