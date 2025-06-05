الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

المعمل الكيماوي يحدد مصير عاطل عثر بحوزته على أقراص مخدرة بالجيزة

مخدرات
مخدرات

 كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

إحباط محاولة عاطل ترويج مخدر الحشيش

 فيما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الحشيش بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وحيازته الحشيش لترويجه بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وكانت تحريات مباحث الجيزة، قد توصلت لمعلومات حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.


رصد رجال المباحث تنقلات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها بالجيزة، وتم إعداد كمين له أسفر عن القبض عليه، وضبط بحوزته قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي مخدر الحشيش مباحث الجيزة

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