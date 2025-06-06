تجارية القاهرة تحدد شرطًا لنجاح أول سلسلة تجارية حكومية للبقالة التموينية

أثنى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، تنفيذ أول سلسلة تجارية حكومية، واختيار اسم العلامة التجارية الجديدة للمنافذ التموينية الجديدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقدر عددها بـ 1060 منفذًا، باسم «carry on».

نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق

وقال «السيد» لـ «فيتو» نحن نعضد دخول الحكومة في المنافسة حفاظًا على الأسواق، ولكن بصفتها رمانة الميزان للحفاظ على استقرار السوق، ومنحنى الأسعار، وخلق روح تنافسية في تقديم السلع بجودات مرتفعة وبأسعار أرخص، وكل ذلك يعود في صالح المستهلك.

عرض السلع في السلسلة الحكومية بسعر الجملة

وأضاف: أن هذه السلسلة قادرة على تحقيق نجاحًا في السوق المحلي، ولكن لضمان نجاح هذه السلسلة، أتمنى أن تكون السلع المعروضة في هذه السلسلة التجارية الحكومية بأسعار تتناسب مع مدخلات المواطن، وإلا ما الفائدة من إنشائها إذا كانت أسعار السلع داخلها بنفس السعر في السوق، وأن تكون السلسلة فرصة لعرض السلع بأسعار الجملة.

يجب أن يكون هدف إنشاء السلسلة تقديم السلع للمواطنين بأسعار مدعومة

وتابع: فمن المفترض أن يكون إنشاء هذه السلسلة هدفه الأول تقديم السلع للمواطن بسعر التكلفة أو مدعومة، حتي يشعر المواطن بالفرق، وأن الحكومة لم تنشأ المشروع من أجل التجارة وأن هدفها ليس الربح، بل تقديم الخدمات للمواطن وضمان توفير السلع له بأسعار مناسبة.

«Carry On» أول سلسلة تجارية حكومية

يشار إلى أن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق أعلن خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أنه تم العرض على رئيس الوزراء مؤخرًا اسم «Carry On» ليصبح العلامة التجارية للمنافذ التموينية الجديدة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي ستصبح أول سلسلة تجارية حكومية.

تقسيم الـ 40 ألف منفذ استهلاكي التابع للوزارة

وأشار وزير التموين إلى أن 3 سلاسل تجارية كبرى محلية وسعودية وإماراتية عرضت المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة، التي ستحمل العلامة التجارية Care On"، مضيفًا أن «تلك الشراكات ستكون موديلات مدروسة، سواء كانت Care On أو باسم العلامة التجارية الخاصة به، وأن التطوير الذي يتم تنفيذه سيكون من خلال تقسيم الـ 40 ألف منفذ استهلاكي التابع للوزارة، هايبر ماركت، سوبر ماركت، ميني ماركت».

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