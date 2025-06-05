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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من علو بأكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى من عقار في مدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

سقوط شخص من عقار بأكتوبر 

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بسقوط شخص من عقار في مدينة 6 أكتوبر.

 

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا محدد الهوية، سقط من الطابق الثالث، بالعقار الذي يقيم به، ليلقى مصرعه في الحال.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

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نيابة أكتوبر مدينة 6 أكتوبر الجيزة

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