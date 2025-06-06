معاشات الغلابة.. صرخات أصحاب “تكافل وكرامة” تتصاعد وزيادة يوليو لا تطفئ لهيب الأسعار.. والأرامل والمطلقات: لا تكفي ثمن الخبز

يعانى العديد من أصحاب المعاشات الضعيفة، وبصفة خاصة المستحقين لمعاش “تكافل وكرامة” والمطلقات والأرامل، من ضعف المعاشات التى يتقاضونها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبرغم ما يحصلون عليه من دعم مالي، إلا أن هناك العديد من الأسر التى لا يكفيها ذلك المعاش لتغطية احتياجاتها الأساسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أقر مؤخرًا زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من “تكافل وكرامة”، حيث من المقرر أن يتم رفع المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة نسبتها 25% للمستحقين لمعاش “تكافل وكرامة”، ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الزيادات غير كافية فى ظل موجة الغلاء الحالية، مطالبين بمساواة هذه الفئات برواتب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة من حيث الحد الأدنى للأجور.

يؤكد معتز محروس، استشارى دعم الامتثال للتشريعات الاجتماعية، أهمية نشر وتعزيز الوعى التأمينى بين المواطنين، باعتباره أداة رئيسية لضمان الحماية الاجتماعية، خصوصًا للأرامل، الذين يمثل لهم نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر أحد أهم سبل الدعم والاستقرار.

وأشار محروس إلى أن نظام التأمينات يمثل أحد أعمدة العدالة الاجتماعية فى الدولة، إلا أن عدم الالتزام بالتشريعات المنظمة له – كالتأمين على مدد غير حقيقية أو بأجور غير دقيقة – يؤدى إلى نتائج سلبية، أبرزها تدنى قيمة المعاشات وحرمان المواطنين من حقوقهم، وهو ما يتعارض مع أهداف الدولة فى توفير حياة كريمة لكل مواطن.

وفى السياق ذاته، قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المعاشات التى تتقاضاها المطلقات والأرامل ومستحقو برنامج “تكافل وكرامة” لا تكفى لتغطية احتياجاتهم، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار، وأوضح أن هناك أسرًا كثيرة تعتمد بشكل كامل على هذه المعاشات، وتجد صعوبة فى تلبية متطلبات الحياة اليومية.

وأكد البدوى أن الاهتمام الذى أبدته الدولة مؤخرًا تجاه هذه الفئات، وزيادة المعاشات، يعد تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية لم تكن موجودة إلا فى عهد الرئيس السيسي، وطالب بإعادة النظر فى قيمة المعاشات مرة أخرى، والعمل على رفعها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما شدد على ضرورة إصدار قرار برفع قيمة المعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الدولة قامت بخطوات مهمة خلال الفترة الماضية، منها ضم فئات جديدة إلى برنامج “تكافل وكرامة” وتوفير معاشات للمطلقات، لكنها لا تزال غير كافية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

واختتم البدوى حديثه بمطالبة الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى فى معاشات هذه الفئات، من أجل مساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التى يعيشها الجميع، وضمان حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

نقلا عن العدد الورقي,,,

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