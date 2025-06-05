الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيلون ماسك مهاجما ترامب: بدون دعمي كنت ستخسر الانتخابات الرئاسية

ترامب وماسك، فيتو
ترامب وماسك، فيتو

قال الملياردير الأمريكي الشهير  إيلون ماسك، اليوم الخميس: بدون دعمي كان ترامب سيخسر الانتخابات الرئاسية.

إيلون ماسك يهاجم ترامب 


وأضاف إيلون ماسك، أن مشروع الإنفاق أقر ليلا بسرعة كبيرة لدرجة أن أحدا في الكونجرس لم يقرأه، وتصريحات ترامب بشأن مراجعتي مشروع الإنفاق ادعاء خاطئ.

مشروع قانون الضرائب وخفض الإنفاق الفيدرالي

وغادر إيلون ماسك البيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد ذلك بدأ في مهاجمة سياسة دونالد ترامب خاصة في قانون الضرائب.

وأكد  إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن مشروع قانون الضرائب وخفض الإنفاق الفيدرالي الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شر مقيت، وسيزيد من العجز الاتحادي.

وكتب رجل الأعمال: "مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء "ديون هائلة".

وجاء تعليق ماسك على المشروع عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيّدها متشددون في الحزب الجمهوري، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمّل ذلك، مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شرٌّ مقيت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلون ماسك ترامب مشروع قانون الضرائب

مواد متعلقة

ترامب يسحب ترشيحه لحليف إيلون ماسك لقيادة ناسا

في وجود ترامب، إيلون ماسك يدخل على خط الساخرين من ماكرون بعد صفعة بريجيت (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة فرنسا وأسبانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025

ترامب يكشف سبب استبعاد مصر من قرار حظر سفر فرضه على 15 دولة (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

نهائي كأس مصر، ناصر منسي يحرز هدف التعادل لـ الزمالك في بيراميدز (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

احذروا موجة حارة، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى

منتخب الأردن يضرب عمان بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أحدث أسعار الأرز اليوم في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟ الأزهر يحسم الجدل

الأزهر يوضح حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه

ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية