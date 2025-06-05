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أخبار مصر

السيسي يتمنى للشعب الفلسطيني الشقيق الخير والسلام وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قدّم خلاله خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار.  

 

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب الفلسطيني الشقيق الخير والسلام، وتجاوز الظرف الصعب الحالي، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبد الفتاح السيسي القدس

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