مع بدء موسمها الرئيسي.. ارتفاع أسعار اللحوم الضأن بالأسواق.. الكيلو المستورد بـ 390 جنيهًا.. البلدي يصل لـ 500 جنيه.. شيخ الجزارين يوضح أسباب الارتفاع

تسجل أسعار اللحوم الضاني ارتفاعات ملحوظة، بالتزامن مع عيد الأضحى من كل عام، ليصبح سعر كيلو لحوم ضاني الأغلى من بين أنواع وقطعيات اللحوم الأخرى خلال أيام العيد.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

فما هي أسباب ارتفاع سعر اللحم الضاني خلال عيد الأضحى، وهل ارتفاعها له سبب بزيادة شراء أضاحي الخرفان خلال العيد؟

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

ارتفاع سنوي يقدر بـ 14 جنيهًا في أسعار اللحمة الضاني الصافي

ووفقًا وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجلت أسعار الضاني الصافي ارتفاعًا يقدر بـ 14 جنيهًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

ارتفاع سنوي يقدر بـ 11 جنيهًا في أسعار اللحمة الضاني بالعظام

كما سجلت أسعار اللحمة الضاني بالعظام ارتفاعًا سنويًا أيضًا يقدر بـ 11 جنيهًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق

وعن أسعار اللحوم الضاني الصافي وبالعظام في الأسواق وفقًا لأخر تحديث للبوابة الحكومية، فجاءت كالآتي:

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحم الضاني في الأسواق؟

المفروض رسميًا يكون الضاني ببلاش في مصر

استنكر طارق سلامة شيخ الجزارين، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في مصر، قائلًا: «المفروض رسميًا يكون الضاني ببلاش في مصر».

طارق سلامة شيخ الجزارين

الموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى

وأوضح أن الشعب المصري لا يفضل استهلاك اللحم الضاني مثل البتلو والكندوز، مضيفًا: «المصري مش أكيل ضاني، فالموسم الوحيد للضاني في مصر هو عيد الأضحى على عكس دول الخليج التي تستخدم الضاني كل يوم».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

«الكبابجية» السبب في رفع سعر اللحمة الضاني

وتابع: أن « مستهلكي الضاني في مصر ليس المواطنين بل الكبابجية الذين يبعونه بأعلى الأسعار، إذ يصل سعر كيلو الكباب الضاني الصافي إلى 1500 جنيه، وعليه فهم السبب في رفع أسعار اللحمة الضاني».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

الاستهلاك المطاعم الكبير للضاني أثر سلبًا على الأسعار للمواطنين

وأشار إلى أنه بالرغم من أنه ليس لدينا عجز في أعداد الخرفان، إلا أن الاستهلاك الكبير للمطاعم أثر سلبًا على أسعار الضاني للمواطنين، إضافة إلى أن أصحاب المطاعم يقومون بذبح إناث الضاني، دون النظر إلى تأثير ذلك على تنمية الثروة الحيوانية».

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحوم الضأن القائم والطازجة والمستوردة

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار اللحوم الضأن القائم والطازجة وحتى المستوردة، في الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

سعر القائم من الخرفان في الأسواق

البداية مع أسعار القائم من الخرفان في الأسواق بالتزامن مع عيد الأضحى؛ وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الخروف البرقي من 200 إلى 245 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخروف البلدي من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

سعر خروف العيد 2025

سعر الخروف في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية؛ يبلغ سعر أضحية خروف برقي مذبوح وزن من 60 إلى 65 كيلو نحو 17225 جنيهًا، ويضاف له رسوم خدمة ذبح الخروف والتوصيل للمنزل تقدر بـ 1400 جنيه.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أبرز العروض والتخفيضات على سعر اللحمة الضاني

وتستعرض «فيتو» أبرز العروض والتخفيضات على أسعار اللحمة في محلات الجزارة والسلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

تخفيضات على أسعار اللحمة الضاني في العيد

بلغ سعر لحم دوش ضاني وزن كيلو نحو 465 جنيهًا.

بلغ سعر لحمة ضاني (تابع حسب الوزن كاملة) الكيلو منها بسعر 475 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحمة كتف ضاني بالعظام نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة ضاني نحو 439 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فخذة ضاني بلدي نحو 460 جنيهًا.

أسعار اللحمة الضاني في عيد الأضحى

أسعار اللحمة الضاني في المجمعات الاستهلاكية

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجمعات الإستهلاكية؛ لحوم الضأن للمواطنين الذين يفضلون استهلاكه خلال عيد الأضحى، وجاءت أسعار اللحمة الضاني في المجمعات الإستهلاكية، كالآتي:

بلغ سعر كيلو لحم ضاني بلدي نحو 400 جنيه.

بلغ سعر اللحم الضأن المستورد نحو 390 جنيهًا للكيلو.

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