نهائي كأس مصر، تعادل الزمالك وبيراميدز 1/1 ويلجآن لشوطين إضافيين

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل ناصر منسي لـ الزمالك في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وفي حالة استمرار التعادل سيتجهان إلى ركلات الترجيح.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

وغاب عن تشكيل بيراميدز رمضان صبحي وفيستون ماييلي.

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