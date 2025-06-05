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رياضة

بيراميدز يواصل تقدمه على الزمالك 0/1 بعد مرور 60 دقيقة

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

واصل بيراميدز تقدمه على الزمالك 0/1 بعد مرور 60 دقيقة، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

 

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود عبد الرازق  شيكابالا وناصر منسي.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا  - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

وغاب عن تشكيل بيراميدز رمضان صبحي وفيستون ماييلي.

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