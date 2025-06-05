الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حلال فيك، تامر حسني يطرح أغنية جديدة من ألبوم لينا معاد الليلة

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد لينا معاد مساء اليوم الخميس عاب علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي وتأتي بعنوان “حلال فيك”.  

ألبوم تامر حسني الجديد 

وأغنية حلال فيك لتامر حسني من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام.  وكان تامر حسني طرح أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا معاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.  

وقال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا معاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في السيطرة على تريند اليوتيوب طوال الأسبوع الماضي، وذلك بأغنية “ملكة جمال الكون”، الذي شارك في غنائها مع مؤدي الراب السوري الشامي.

وحققت أغنية “ملكة جمال الكون”، ما يقرب من 11 مليون مشاهدة، في أقل من 5 أيام بعد طرحها عبر منصة اليوتيوب. 

أما أغنية “المقص”، الذي شارك في غنائها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي"، الذي شارك في غنائها بفيلم ريستارت، وصلت مشاهدتها لـ 9 ملايين ونصف مشاهدة في أقل من أسبوع واحد. 

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