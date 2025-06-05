تشكيل منتخب الإمارات لمباراة أوزبكستان في تصفيات مونديال 2026

يستضيف منتخب الإمارات نظيره أوزبكستان، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا.

وتنطلق صافرة مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الإمارات أمام أوزبكستان، عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3 وقناة الكأس 8.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة والتي يتصدرها إيران برصيد 20 نقطة.

تشكيل منتخب الإمارات ضد أوزبكستان

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: رايد سلطان، خليفة مبارك، بدر ناصر عبد العزيز، عبد الله أدريس.

خط الوسط: طحنون الزعابي، نادر يحيى، عبد الله رمضان.

خط الهجوم: كايو كانيدو، سلطان الأميري، فابيو دي ليما.

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