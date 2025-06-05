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بث مباشر، مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

 تقدم بوابة فيتو بثا مباشرا لمشاهدة مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025، والتي تقام مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتنطلق صافرة مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الإمارات أمام أوزباكستان، عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3 وقناة الكأس 8.

 

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب أوزباكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة والتي يتصدرها إيران برصيد 20 نقطة.
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تشكيل منتخب الإمارات المتوقع لمباراة أوزباكستان

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: رايد سلطان، خليفة مبارك، بدر ناصر عبد العزيز، عبد الله أدريس.

وسط الملعب: طحنون الزعابي، نادر يحيى، عبد الله رمضان.

خط الهجوم: كايو كانيدو، سلطان الأميري، فابيو دي ليما.

تشكيل منتخب اوزباكستان المتاوقع أمام الإمارات

حراسة المرمى: يوسابوف.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، سافاييف، أشروماتوف، شوكوروف.

وسط الملعب: كامروبيكوف، مشاريبوف، ناسرول ليافيش.

خط الهجوم: شوموربوف، فايزولييف، ألكولوف.

فوز أستراليا على اليابان في تصفيات مونديال 2026

حقق منتخب أستراليا فوزًا صعبًا على حساب ضيفه اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب أوبتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذا الفوز، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 13 نقطة، ليضع منتخب السعودية تحت ضغط كبير قبل مواجهته الحاسمة أمام البحرين.

ويحتاج الأخضر السعودي إلى تحقيق الفوز على البحرين، اليوم الخميس، لحصد الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة 13، مما يجعله يبقي على آماله في خطف بطاقة التأهل المباشر.

وفي حال نجح منتخب السعودية في الفوز على البحرين، ستصبح المواجهة أمام أستراليا بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق التأهل المباشر، شرط تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير.

ويمتلك المنتخب الأسترالي فارقًا تهديفيًا يصل إلى 8 أهداف، مقابل هدفين فقط للأخضر السعودي، مما يجعل مهمة التأهل المباشر في غاية الصعوبة.

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