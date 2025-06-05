الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم

منتخب عمان، فيتو
منتخب عمان، فيتو

يلتقي منتخب عمان مع نظيره الأردن، مساء اليوم الخميس، على ملعب السلطان قابوس، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا.

وتنطلق صافرة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن وعمان.

يمكن مشاهدة مباراة عمان أمام الأردن على قناة beIN SPORTS HD 5 وقناة الكأس Five HD.

ترتيب الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم

ويسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز أمام عمان واقتناص 3 نقاط ثمينة تعيده إلى صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات المونديال.

في المقابل، يطمح منتخب عمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، وعدم التفريط في أي نقطة في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث يأمل في الفوز من أجل الاقتراب أكثر من التأهل، بينما تواجد عمان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفوز يبقي حظوظه في التأهل.

تشكيل منتخب الردن أمام عمان

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: محمد أبو نادي، يزن العرب، عبد الله نصيب

خط الوسط: مهند أبو طه، عامر، عساف، سعادة

خط الهجوم: علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري

تشكيل منتخب عمان ضد الأردن

حراسة المرمى: الرشيدي

خط الدفاع: علي البوسعيدي، أحمد الخميسي، الرشيدي، البريكي

خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي

خط الهجوم: محسن الغساني، الصبحي.

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