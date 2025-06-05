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شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

شاهد مجانًا بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025، والتي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

وسيتم تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

ويدير الحكم محمود بسيوني مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

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وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز قد تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

مباراة اليوم الخميس تعد نهائيا مكررا بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

يدخل بيراميدز المباراة منتشيا بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما يأمل في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

فيما يسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج بموسم صفري بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري وكأس الرابطة المحلية. 

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباراة الزمالك وبيراميدز 

يعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات ويأتي خلفه مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الحالي والأبيض السابق.

واستطاع أشرف بن شرقي تسجيل 4 أهداف في شباك بيراميدز، فيما سجل مصطفى محمد 3 أهداف.

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