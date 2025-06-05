المتعافون يشاركون في تزيين مراكز العزيمة لصندوق علاج الإدمان استعدادًا لعيد الأضحى 2025

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة.

كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية رافعين شعار " حياتك الجديدة محتاجه عزيمة.. أنت أقوى من المخدرات "

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.