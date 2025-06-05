الخميس 05 يونيو 2025
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المتعافون يشاركون في تزيين مراكز العزيمة لصندوق علاج الإدمان استعدادًا لعيد الأضحى 2025

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

 

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة.

 

كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية رافعين شعار " حياتك الجديدة محتاجه عزيمة.. أنت أقوى من المخدرات "

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