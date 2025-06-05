الأزهر يقدم 4 آلاف وجبة إفطار للوافدين في يوم عرفة، توزيع اللحوم على 50 ألف أسرة بالمحافظات، و500 جنيه زيادة على الإعانة الشهرية للمستحقين

جدد الأزهر الشريف عهده مع الوافدين والمحتاجين في يوم عرفة، بما يقدمه من هدايا تحمل في طياتها رسالة عميقة بأن روح الأزهر ليست قاصرة على المنبر والدعوة، بل تمتد إلى المائدة والجيب والقلب وفي هذا اليوم المبارك، الذي يحل علينا غدًا الخميس، قرر الأزهر أن يكون إفطار الطلاب الوافدين على نفقته الكاملة، وأن يُضاعف المبلغ الشهري المخصص كإعانة للطلاب الأكثر احتياجًا، كما بدأ توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.



«بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر الخميس القادم

ومن المقرر أن يُطلق «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، وذلك للعام الثالث على التوالي، ويقدم فيها هذا العام 4000 وجبة إفطار صائم على مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، وكذلك عابري السبيل المحيطين بالجامع الأزهر، وتقدم هذه الوجبات غدًا الخميس المقبل يوم عرفة، الموافق التاسع من ذي الحجة 1446هـ، وتأتي هذه المبادرة في أحد أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، سائلين الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار، ويتقبّل من الجميع صالح الأعمال، ومذكِّرين بصيام هذا اليوم؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده». [رواه مسلم]

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المبادرة تتضمن أيضًا توزيع لحوم صدقات على الأُسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية قبل حلول عيد الأضحى، وذلك في إطار جهود البيت المستمرة لتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن وجبات الإفطار يتم إعدادها بعناية فائقة على أيدي فرق متخصصة؛ لضمان تقديم وجبة غذائية متكاملة للمستفيدين من الصائمين من مرتادي الجامع الأزهر الشريف، الذي يُعد منارة العلم في هذا اليوم العظيم، الذي تجتمع فيه البركات والفضائل، إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد]

«بيت الزكاة والصدقات» يوزِّع لحوم صدقات على أكثر من 50 ألف أسرة مستحقة بجميع المحافظات





وفي إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي ينظمها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدأ بيت الزكاة والصدقات توزيع لحوم الصدقات بوزن 2 كجم من اللحوم البلدية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، أنه تم بالفعل توزيع اللحوم على نحو 50 ألف أسرة مستحقة، تم تحديدها بناءً على قواعد بيانات دقيقة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ لإدخال السرور على تلك الأسر قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البيان أن اللجنة الشرعية والبيطرية أشرفت على اختيار العجول البلدية وفحصها، والتأكد من سلامتها وجودتها، قبل الشروع في عمليات الذبح والتوزيع، ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع حتى يوم الخميس المقبل، الموافق يوم عرفة، ليتمكن الصائمون من الاستفادة من اللحوم في وجبة الإفطار في هذا اليوم المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

واختتم البيان بالتذكير بقول النبي ﷺ: «من فطَّر صائمًا، كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء» [رواه أحمد]، تأكيدًا على أهمية دعم المبادرات التي تعزز روح التكافل والإحسان في المجتمع، والإكثار من فعل الخيرات في هذه الأيام المباركات.



بمناسبة عيد الأضحى المبارك..«بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية

كما وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف منحة إضافية قدرها 500 جنيه لمستحقي الإعانة الشهرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان صادر أن صرف الإعانة الشهرية عن شهر يونيو 2025م، متضمنة منحة عيد الأضحى، وذلك عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، دعمًا للفئات المستحقة ومساندة لهم في مواجهة أعباء الحياة.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن هذه الإعانة تأتي ضمن برنامج «سند»، أحد البرامج التنموية التي ينفذها البيت بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل أنشطة البيت تقديم الإعانات الشهرية، وكفالة الأيتام، ودعم الأرامل، وتقديم المساعدة للمرضى وذوي الهمم... إلى جانب المساهمة في تيسير الزواج، وعلاج غير القادرين الذين ليسوا ضمن منظومة التأمين الصحي أو لا يستطيعون الحصول على خدمات طبية مناسبة.

ويؤكد «بيت الزكاة والصدقات» استمراره في أداء دوره المجتمعي والإنساني، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، وبما يسهم في تعزيز التضامن والتكافل داخل المجتمع المصري.

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