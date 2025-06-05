رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوي داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، لاستقبال حالات الطوارئ من المواطنين المترددين عليها خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال النعماني إن المستشفيات الجامعية اتخذت عددا من الأجراءات للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة، حيث تم توجيه رؤساء الأقسام الإكلينيكية بضرورة الإلتزام بتواجد الفرق الطبيه مع وضع خطّه طوارئ للدفع بمزيد من أعضاء الفريق الطبي ان لزم الأمر، حيث تم التنسيق ومراجعه جداول العمل لفرق التمريض والفنيين بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف وذلك بالتناوب خلال ايام العيد، كما تم التنبيه المشدد علي التواجد والانتظام في العمل حرصًا علي استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وجدير بالذكر أن عدد الحالات التى ترددت علي مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة خلال عطلة عيد الفطر الماضي بلغت ١٣٠٢ حالة، تم حجز ٦١٥ حالة منهم، واجراء عمليات لعدد ٢٠٧ حالات حوادث وعمليات الطواري لعدد ١٦٠ حالة، ليبلغ اجمالي التداخلات الجراحية ٣٦٧ عملية، وذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة سوهاج، علي العناية بمرضى حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات العلاجية لهم وتقليل قوائم الانتظار.

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