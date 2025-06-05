ضبط 146 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة على أسواق سوهاج (صور)

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج بالاشتراك مع مباحث التموين بسوهاج حملة على أسواق اللحوم ومحلات الجزارة وسوبر ماركت بسوهاج.

ضبط 146 كيلو جرام من اللحوم ومصنعات

أسفرت الحملة اليوم الخميس، عن ضبط 146 كيلو جرام من اللحوم ومصنعات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

حملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة على منافذ بيع اللحوم خلال العيد الاضحى المبارك.

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