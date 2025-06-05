شاب ينهى حياته بالقفز من الطابق السادس بمدينة نصر

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بالقفز من الطابق السادس لمروره فى الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة بمدينة نصر.

العثور على جثة شاب بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات، تبين أنه تخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس لمرورة فى الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

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