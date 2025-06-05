"أرض الأمل"، عرض مسرحي بمركز شباب العزبة في سوهاج

افتتح فرع ثقافة سوهاج أولى عروضه المسرحية لفرقة دار السلام بعنوان "أرض الأمل" وذلك على مسرح مركز شباب العزبة بأولاد يحيى الحاجر بدار السلام والتى يدور عرض المسرح حول صراع الخير والشر تبقى النفس البشرية في اختبار دائم، فإما أن تسلك طريق النور أو تغرق في الظلام.. المخدرات وتسرق العقول وتطفئ الأرواح، وتزرع الألم في كل بيت.

وبدأ العرض المسرح عن الثأر والعنف وسعينا للسلام سنصنع مستقبلًا أفضل لنا ولأبنائنا الخير كما دار المسرح عن المخدرات وتسرق العقول وتطفئ الأرواح.

وأوضح ياسر السنوسي وكيل المديرية االشباب والرياضة بسوهاج على الدور الأخلاقي والديني لمراكز الشباب في تنمية وتعزيز والحفاظ علي القيم بمراكز الشباب وحثهم على القيم الدينية وأهمها قيمة العمل لبناء الأوطان.

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