الخميس 05 يونيو 2025
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محافظات

تكثيف أعمال النظافة بالحدائق العامة في سوهاج استعدادا لعيد الأضحى

الحدائق العامة
الحدائق العامة

تستعد الوحدات المحلية بمراكز والمدن بمحافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منطقة الساحة الشعبية والطرق والشوارع المؤدية الى الحدائق العامة والمنتزهات استعدادا لأداء صلاة العيد غدا الجمعة.

 

سوهاج تستعد لاستقبال عيد الأضحى غدا بمختلف الأماكن

 

ووجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رؤساء المدن برفع كفاءة الطرق العامة والسيولة المرورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا بمختلف الأماكن في حدائق والمنتزهات لاستقبال العيد  بمظهر حضاري يليق بالمواطنين.

 

يذكر أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك  في محافظة سوهاج في تمام الساعة  6:25 صباحًا.

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