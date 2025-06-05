الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

اليابان واستراليا
اليابان واستراليا

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب اليابان سلبيا في الشوط الأول أمام أستراليا في ملعب بيرث، في الجولة التاسعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا.

تشكيل اليابان واستراليا 

وضمن منتخب الساموراي الأزرق التأهل المباشر لمونديال الولايات المتحدة 2026، واستطاع منتخب اليابان جمع 20 نقطة دون تلقي أي هزيمة، وبفارق كبير عن أستراليا الوصيف بـ13 نقطة قبل الجولة التاسعة من التصفيات.

موعد مباراة أستراليا واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم

وانطلقت صافرة مباراة أستراليا ضد اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، اليوم الخميس 5 يونيو 2025 في تمام الثانية وعشر دقائق ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق النقل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، وذلك في الوطن العربي من المحيط للخيلج.

ويمكن مشاهدة مباراة أستراليا واليابان في افتتاحية الجولة التاسعة على قناة "beIN SPORTS HD 1".

وتعد نتيجة مباراة اليوم هامة للمنتخب السعودي، فالأخضر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، أي أن الفارق بينه وبين المنتخب الأسترالي 3 نقاط فقط، وسيتساوى معه في الرصيد حال الفوز على البحرين شريطة انتصار المنتخب الياباني أمام نظيره الأسترالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستراليا ضد اليابان إفتتاح أستراليا أستراليا واليابان تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات اسيا لكأس العالم تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

كأس العالم للأندية، مدرب الأرجنتين يقدم هدية لإنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

كأس العالم للأندية، انطلاق معسكر العين الإماراتي في أمريكا بمشاركة ربيعة

فرص المنتخب السعودي لحسم التأهل المباشر لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

بعد إعلان التوبة، هل يعتزل أحمد سعد الغناء نهائيًا؟

البلدي بـ 300 والضأن بـ 400، أسعار اللحوم داخل مدبح السيدة زينب (فيديو وصور)

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية