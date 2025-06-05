الخميس 05 يونيو 2025
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سياسة

مصادر تكشف نصيب الأحزاب في قوائم مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 يستعد الشارع السياسي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، خلال الشهور المقبلة، حيث من المتوقع أن تجرى في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وتبدأ إجراءاتها في شهر يوليو المقبل.

ووفقا لمصادر فيتو، تجرى الآن مشاورات مكثفة بين الأحزاب الكبرى حول تشكيل القوائم الانتخابية ونصيب كل حزب في مقاعد القائمة البالغ عددها مائة مقعد من إجمالي عدد مقاعد الشيوخ البالغ عددها ٣٠٠ مقعد.

 

نصيب الأحزاب داخل مجلس الشيوخ 

 وبحسب المصادر سيظل حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ، ثم يأتى حزب الجبهة الوطنية وحزب حماة وطن في المرتبة الثانية ثم حزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وحزب المؤتمر والإصلاح والتنمية وعدد آخر من الأحزاب.  

 

وحددت تعديلات قانون مجلس النواب التى وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأخيرة، ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية، التى سيترشح من خلالها نحو ٢٨٤ مرشحا في انتخابات مجلس النواب المقبل.

كما حدد التعديلات مائة مقعد يتم انتخابهم بالنظام الفردى،  ومائة مقعد بالتعبين من جانب رئيس الجمهورية 

 

وحول تشكيل القوائم، جاءت الضوابط وفقا لنص التعديلات الجديدة كالتالي:

 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

 

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مرشحان اثنان من الشباب.

مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

فئات يجب تمثيلها في القوائم الانتخابية

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل. 

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

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