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سياسة

تفاصيل مناقشة البرلمان لمقترح تدرج القيمة الإيجارية في تعديلات الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

شهدت الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مقترح برلماني بشأن القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 

المقترح كان قد تقدم به النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان، وهو عبارة عن عمل ثلاثة مستويات في وضع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و500 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها في المناطق أقل من متوسطة.

وشهدت الجلسات، إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم

 

ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم 

وقال الوزير: هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: "أوضة على السطوح مش زي شقة". 

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون.
 

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم، والتي تقضي بمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

وقال: المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي.

وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبحث ودراسة كافة المقترحات المقترح.

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