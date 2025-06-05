الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل سيارة بأكتوبر

قسم شرطة أول ٦ أكتوبر،
قسم شرطة أول ٦ أكتوبر، فيتو

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مول العرب بـمدينة 6 أكتوبر، ورجحت أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من للمخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته.

العثور على جثة شاب أمام مول العرب بأكتوبر 


تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مول العرب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وبجواره سلاح ناري، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة

ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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