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رياضة

إنتر ميلان يحدد خليفة سيموني إنزاجي لتدريب الفريق

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

أصر ميروان سوارسو، رئيس نادي كوموالإيطالي، على موقفه الرافض لرحيل الإسباني سيسك فابريجاس من منصبه كمدير فنيا للفريق، من أجل تدريب إنتر ميلان.

وحدد إنتر ميلان فابريجاس كخياره الأول لقيادة الفريق بداية من كأس العالم للأندية هذا الصيف، ليكون خليفة سيموني إنزاجي الذي غادر لتدريب مهمة الهلال السعودي.

كومو يرفض التخلي عن فابريجاش إلى إنتر ميلان

وقال سوارسو في تصريحات اليوم الخميس، أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "أبلغنا رئيس إنتر برفضنا مباشرة، والذي اعترف بذلك بكل لطف ووضوح، وهو أمر متوقع بين الأندية التي يجمعها الاحترام المتبادل".

وأضاف: "لهذا السبب، نتعامل مع الشائعات التي تُصر على اهتمامهم بمدربنا على أنها محض خيال.. نادرا ما يصر أحد على ذلك بعد هذا الرد الواضح، وخاصة نادٍ بحجم إنتر".

كريستيان كيفو المرشح الأبرز لتدريب إنتر ميلان

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، بأن لاعب إنتر السابق ومدرب بارما الحالي كريستيان كيفو، أصبح الآن المرشح الأبرز لتولي المهمة الفنية للنيراتزوري لخلافة إنزاجي.

وأضافت أن كيفو يعد الخيار الأمثل بعد أن علم إنتر من كومو أن فابريجاس لن يرحل.

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