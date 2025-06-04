نادي كومو الإيطالي يصدم إنتر ميلان بسبب فابريجاس

كشف ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، عن موقفه من احتمالية رحيل المدير الفني للفريق، الإسباني سيسك فابريجاس، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب إنتر ميلان.

فابريجاس المرشح الأول لخلافة إنزاجي

ويُعد فابريجاس المرشح الأول لخلافة سيموني إنزاجي، الذي غادر رسميًا منصبه في إنتر عقب فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وفي تصريحات أبرزها موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، قال سوارسو: "مشروعنا طويل الأمد وسيمتد لعدة مواسم، ويتمحور حول فابريجاس، الذي لن يغادر النادي".

ووفقًا للموقع، فإن رئيس كومو أغلق علنًا الباب أمام انتقال فابريجاس إلى إنتر، على الرغم من المحاولات الجادة من جانب النيراتزوري لتسريع المفاوضات خلال الساعات الماضية.

ويواصل إنتر ميلان بحثه عن مدرب جديد، حيث تظهر أسماء مثل روبرتو دي زيربي، كريستيان كيفو، وباتريك فييرا ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي المهمة.

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