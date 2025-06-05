السياحة: نجحنا في تصعيد الحجاج إلى عرفات ولدينا خطة محكمة للنفرة

يواصل الحجاج المصريين الوقوف بـ عرفة، حيث سادت اجواء ايمانية في مخيمات الحجيج وسط دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات.

خطة تصعيد الحجاج الي جبل عرفات

وعلي صعيد الحج السياحي، قالت غرفة شركات السياحة إنها نجحت في عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الأربعاء، وتمت من خلال خطة أشرفت عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وأكثر من 1200 شركة منفذة للحج هذا العام، وساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها، والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة عن تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في مني ليلة التروية وذلك حرصا علي راحة وسلامة الحجيج.

نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات

وأعلنت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، ووضع خطة محكمة عملية تفويج حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة وقت النفرة، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج فور غروب شمس يوم عرفات.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي تتابع تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بعرفة ومنى، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج وذلك بالتنسيق مع شركات الطوافة.

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