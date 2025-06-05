غرفة السياحة تطالب الشركات بتوعية الحجاج بعدم حتمية المبيت بمنى

أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أهمية وجود الوعاظ بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمني وعرفات، وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد علي كافة استفساراتهم الخاصة بالحج، موضحا أن هؤلاء الوعاظ ألقوا خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم الخميس.

توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى

وأضاف عمارة أن الغرفة طالبت فى كتابها الدورى رقم 153 شركات السياحة المنفذة لحج هذا العام بضرورة توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى، والآخذ بفتوى مفتى الجمهورية السابق الدكتور شوقى علام، والتى تحمل رقم 7661، وذلك للتخفيف على الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار، فى ظل ظروف محدودية المساحة وارتفاع درجات الحرارة، وحفاظًا على صحة وسلامة الحجاج، مع توفير وسائل لنقلهم من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى وإعادتهم إليه مرة أخرى.

وكان مفتى الجمهورية السابق فضيلة الدكتور شوقي علام قد أصدر الفتوى حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق، حيث أكد فضيلة المفتي في فتواه أن المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته.

حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق

أضاف أنه إنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج، فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به.

وتضمنت الفتوى في نصها العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمون الفتوى وذلك تيسيرا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم وصونا لأرواحهم.

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