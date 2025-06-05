العليا للحج السياحي: التزام المطوفين وشركات الخدمة الميدانية بتوفير احتياجات الحجاج

قال ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وفرت كافة سبل الراحة للحجاج، مشيرا إلى أنه بانتهاء يوم عرفة سوف ترصد البعثة أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات.

التزام شركات الطوافة بالخدمات المتفق عليها بمخيمات الحجاج

وأضاف أن المؤشرات تؤكد التزام شركتي خدمات الحجاج التي تعاقدت معهما الغرفة وهما "الماسية مشارق والراجحي" وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج.

وأشار تركي إلى ان هذه المتابعة سوف تستمر طوال تواجد الحجاج في المشاعر المقدسة خاصة مشعر مني، مشددا علي ضرورة مراعاة الجميع، حجاج وشركات، محدودية المساحة بمشعر منى، موضحا أن أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمني مستندين للعديد من الفتاوي في هذا الإطار.

نقل الحجاج من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلي مشعر منى لرمي الجمرات

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع أعداد من حجاجها علي أن تنقلهم يوميا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلي مشعر مني لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلي مكة دون المبيت بمنى.

وتستعد بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم، كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج الي مشعر منى وذلك تجنبا للزحام بمني مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركتي مشارق الماسية والراجحي لخدمات الحجاج التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.