الأربعاء 04 يونيو 2025
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ضبط 280 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

ضبط لحوم بالاسواق
ضبط لحوم بالاسواق غير صالحة للاستخدام الادمى

تمكنت مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بحملة على الأسواق ومحلات الجزارة اليوم الثلاثاء حيث تم ضبط 280 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومختومة بأختام مزورة.

وأسفرت حملة اليوم عن  ضبط 280 كيلو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبأختام مزورة وضبط ٣٠٠ عبوة سجائر مهربة وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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