محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة بأخميم

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمنطقة الخلوة بمدينة أخميم، وذلك لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتخفيف من أعباء المعيشة في إطار استعدادات محافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أكد المحافظ أن افتتاح هذا السوق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء معارض السلع الغذائية، وأسواق اليوم الواحد، لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية.



وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث يضم مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، السلع التموينية، والمواد الأساسية، ويستمر السوق حتى يوم الجمعة المقبل.

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