الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بالبساتين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري أعلى منطقة البساتين اتجاه الهرم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث الطريق الدائري
 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين اتجاه الهرم مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق الدائري صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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