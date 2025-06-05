الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

أول تعليق من محمد ياسر بعد استبعاده من قائمة الأهلي المونديالية

محمد ياسر
محمد ياسر

أكد محمد ياسر مهاجم الأهلي المعار إلى نادي تبليسته، أنه مستمر مع ناديه الحالي ردا على قرار عدم ضمه إلى قائمة الأهلي المونديالية. 

وقال اللاعب عبر حسابه:

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع،  في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة  .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي محمد ياسر كأس العالم للأندية

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