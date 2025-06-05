الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للأندية، انطلاق معسكر العين الإماراتي في أمريكا بمشاركة ربيعة

العين الإماراتي
العين الإماراتي

انطلق معسكر نادي العين الإماراتي، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادًا للمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

انطلاق معسكر العين 

ومن المقرر أن يخوض العين الذي يضم المدافع المصري رامي ربيعة مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر قبل انطلاق مشاركته الرسمية في كأس العالم للأندية.

ويتواجد العين بالمجموعة السابعة التي تضم كل من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.

وكانت بعثة الفريق وصلت الأربعاء، إلى واشنطن استعدادًا للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

ويفتتح العين مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو  الجاري على ملعب أودي فيلد في واشنطن، فيما يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين 23 يونيو على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة فريق الوداد المغربي، يوم الأحد 26 يونيو على ملعب أودي فيلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الامريكية واشنطن الوداد المغربي فريق مانشستر سيتي لايات المتحدة الامريكية مانشستر سيتي الإنجليزي ولايات المتحدة الأمريكية لولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تصل أمريكا اليوم استعدادا لـ مونديال الأندية

بعثة الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية

إنزاجي يتدخل لحسم صفقة من العيار الثقيل لصالح الهلال السعودي قبل مونديال الأندية

الأكثر قراءة

صدمة لـ محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار سبائك الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

بقلب أحمر ووجه مبتسم، ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة عند تناول اللحوم في العيد لتجنب عسر الهضم والانتفاخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

المزيد
الجريدة الرسمية