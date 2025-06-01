الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بـ"حبيبي تقلان"

تامر حسني
تامر حسني

نجح الفنان تامر حسني، في تصدر تريند اليوتيوب بدويتو جديد مع علي فتح الله، والذي طرحه عبر قناته الرسمي علي اليوتيوب بعنوان "حبيبي تقلان"

في هذا السياق، حقق تامر ما يقرب من ٢ مليون مشاهدة بعد طرح الاغنية بيوم واحد عبر منصة اليوتيوب

فيلم ريستارت بطولة تامر حسني

ويعرض حاليا في دور العرض للفنان تامر حسني فيلم ريستارت والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

وتدور أحداث فيلم ريستارت حول «محمد»، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التي تعمل كمؤثرة على وسائل التواصل، ولكن يقف المال عائقًا في طريقهما.

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أحمد حسام ميدو الفنان تامر حسني باسم سمرة تامر حسني فيلم ريستارت ريستارت

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