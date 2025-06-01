تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بـ"حبيبي تقلان"

نجح الفنان تامر حسني، في تصدر تريند اليوتيوب بدويتو جديد مع علي فتح الله، والذي طرحه عبر قناته الرسمي علي اليوتيوب بعنوان "حبيبي تقلان"

في هذا السياق، حقق تامر ما يقرب من ٢ مليون مشاهدة بعد طرح الاغنية بيوم واحد عبر منصة اليوتيوب

فيلم ريستارت بطولة تامر حسني

ويعرض حاليا في دور العرض للفنان تامر حسني فيلم ريستارت والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

وتدور أحداث فيلم ريستارت حول «محمد»، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التي تعمل كمؤثرة على وسائل التواصل، ولكن يقف المال عائقًا في طريقهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.