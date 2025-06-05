الخميس 05 يونيو 2025
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البيئة تنظم حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر من المخلفات بالإسكندرية

حملة تنظيف الشواطئ
حملة تنظيف الشواطئ وقاع البحر
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نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية عدد من الفعاليات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، والتى تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، والذي يُقام هذا العام تحت شعار: “معا للتغلب على التلوث البلاستيكي”.

تنظيف الشواطئ وقاع البحر

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف جهود حماية البيئة الساحلية وتنفيذ حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية.

انطلقت الفعالية الأولى من شاطئ أبطال التحدي بمنطقة رأس التين بالاسكندرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والشركة المصرية لانتاج الايثيبين "إيثيدكو"، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبمشاركة ممثلين عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعدد من المتطوعين، تم خلالها تنظيف الشاطئ وقاع البحر بالمنطقة، بالإضافة لفرز المخلفات المجمعة وتصنيفها بهدف تحليل مصادرها واعداد البرامج المناسبة للتعامل مع مسبباتها.

يأتى هذا في إطار حرص وزارة البيئة على رفع الوعى بأهمية  الشراكة بين الحكومة والمجتمع الصناعى وممثلى السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات البحثية، للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتعد هذه الفعالية رقم 57 ضمن سلسلة حملات تنظيف الشواطئ التي نظمتها وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالإسكندرية خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع وعي المواطنين بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

استعادة التوازن البيئي وتطهير قاع البحر

كذلك تم تنفيذ الفعالية الثانية التى هدفت إلى "صيد القمامة البحرية" من قاع  البحر بمنطقة الميناء الشرقي بالاسكندرية  بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ حيث اشتركت ٣ قوارب صيد فى رفع المخلفات من القاع بواسطة شباك الصيد بهدف استعادة التوازن البيئي وتطهير قاع البحر من المخلفات لتحسين نوعية مياه البحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، وذلك بحضور الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية وعدد من قيادات وممثلى المجتمع المدنى بالإسكندرية. تحت شعار "بيئتك حياتك، معا نحو مستقبل أخضر مستدام".

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وزارة البيئة الاسكندرية محافظة الإسكندرية يوم البيئة العالمي الدكتورة ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الميناء الشرقي بالاسكندرية

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