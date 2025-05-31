رئيس جهاز المخلفات يترأس الاجتماع الرابع لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة

ترأس ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بـ وزارة البيئة، اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لمؤسسة الطاقة الحيوية بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.

اجتماع اللجنة التنفيذية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات

واستعرض رئيس جهاز تنظيم المخلفات خلال الاجتماع أهم أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ ٦ وحدات غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية الفالوجا بمحافظة البحيرة، وتنفيذ ١٦ وحدة غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية بنى رافع بمحافظة أسيوط، وكذلك تنفيذ ٢٤ وحدة غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية الطوناب بمحافظة أسوان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع جمعية دار الأورمان.

كما تم تطوير دليل تقييم كفاءة مشروعات البيوجاز فى مصر والذى يهدف إلى تقييم نماذج الشركات المنفذة لمشروعات تنفيذ وحدات الغاز الحيوي من خلال تحليل الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء المستقبلي باستخدام معايير دقيقة، بالإضافة إلى تنفيذ استبيان لقياس مدى رضا المستفيدين عن كفاءة وحدات البيوجاز.

وفى مجال إعداد الدراسات الفنية تم إجراء دراسة حول تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء من خلال تحليل نماذج عالمية لمشروعات البيوجاز المعتمدة على مخلفات المجازر، كما تم إجراء دراسة أخرى حول تعظيم الاستفادة من روث الجمال لإنتاج الغاز الحيوي بهدف تحديد جدوى تنفيذ هذه الوحدات، بالإضافة إلى إجراء دراسة لتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشروعات البيوجاز تتضمن جداول تفصيلية للمشروعات وتحليل للأنظمة والتكنولوجيات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات البيوجاز واسعة النطاق تتناول تحليل لفرص تصدير السماد الحيوي الناتج عن مشروعات البيوجاز العالمية.

رفع الوعى بأهمية نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي

ووجه رئيس جهاز المخلفات بضرورة استمرار الندوات التوعوية بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بأهمية نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي وتنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية الأخرى للتعريف بالمؤسسة ودورها فى إنشاء الوحدات، والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.

وحول التعاون المستقبلى أوضح ياسر عبدالله أنه جارى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوى ( سعة ٣ م٣/ يوم) بمجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية.

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