الخميس 05 يونيو 2025
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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو  2025 وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

سعر الدرهم الاماراتي 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول 

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى 

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 13.50 جنيه. 

سعر البيع 13.52 جنيه.

 

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الاماراتي اليوم

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

 الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد.

 

 

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