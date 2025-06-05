الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

مستشفى بدر الجامعي ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

مستشفى بدر الجامعي
مستشفى بدر الجامعي
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رفعت مستشفى بدر الجامعي التابعة لكلية الطب بـ جامعة حلوان درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة الإجازة.

خطة التأمين الطبي

وتم عقد اجتماع مع الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للتشديد على ضرورة اتباع خطة التأمين الطبي التي أُعدت ودعم أقسام الاستقبال والطوارئ بالأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، مع التأكد من جاهزية غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال العيد.

مستشفى بدر الجامعي
مستشفى بدر الجامعي

تسهيل نقل واستقبال الحالات الحرجة

وأوضح الدكتور محمد فاضل، المدير العام لمستشفى بدر الجامعي، أن المستشفى قامت بتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع تفعيل فرق الطوارئ في جميع التخصصات، والتنسيق الكامل مع الإسعاف لتسهيل نقل واستقبال الحالات الحرجة دون تأخير.

وأشار الدكتور محمد العوام، مدير التطوير المؤسسي بالمستشفى، إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية داخل المستشفى لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد، والتواصل الفوري مع وزارة الصحة وغرفة الطوارئ المركزية بمحافظة القاهرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مستشفى بدر على ضمان أعلى درجات الجاهزية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى حفاظًا على سلامة المرضى والزائرين.
 

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