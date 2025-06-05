الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تصل أمريكا اليوم استعدادا لـ مونديال الأندية

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تصل بعثة الأهلي إلى أمريكا اليوم الخميس، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث غادرت البعثة أمس ووصلت الي الإمارات “ترانزيت”، قبل استقلال طائرة الولايات المتحدة. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي انتر ميامي كأس العالم للأندية

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